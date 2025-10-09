Nach einer Verfolgungsjagd auf der A9 steht ein Fahrer aus der Ukraine in Dessau vor Gericht. Ein Gutachter hat mit ihm gesprochen und eine bedrückende Lebensgeschichte erfahren.

100 Kilometer Verfolgungsjagd auf A9 - Ukraine-Krieg hat das Leben von Lkw-Fahrer zerstört

Nach einer Verfolgungsjagd auf der A9 steht ein Fahrer aus der Ukraine vor Gericht. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Als der Notarzt und die Polizisten den Mann in die Notaufnahme des Naumburger Krankenhauses brachten, schien er lethargisch. Doch als ihn ein russischer Arzt ansprach, kippte die Stimmung des Patienten. Wut packte ihn, er wurde aggressiv, schlug um sich und musste fixiert werden. Es ist der Abend des 25. März.