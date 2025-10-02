Eine Weltpremiere im Planetarium fasst die Erinnerungen an den Mond in ganz neue Bilder, ein Flügelmann bleibt erstmal noch verhüllt, das Silbersalz-Festival hat in Halle Spektakel vor: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 2. Oktober 2025, in Halle wichtig ist.

7.32 Uhr: Mit der Verletzung von Pascal Schmedemann ist der HFC von der Erfolgsspur abgekommen. Jetzt wird der schmerzlich vermisst.

Pascal Schmedemann fehlt dem HFC seit Anfang September. ((Foto: Imago/Hessland))

Umso drängender ist die Frage: Wie weit ist der Verteidiger auf dem Weg zurück?

Um den HFC in der Krise: Ist der Schröder-Effekt bereits verpufft? dreht sich die brandaktuelle Folge 29 unseres Podcasts HFC-Podcasts „Chemie kennt keine Liga“:

Ein Buch über den letzten Jakobiner

7.03 Uhr: Dienstagabend im Literaturhaus Halle: Der renommierte Autor Gunnar Decker, Jahrgang 1965, ist ins Literaturhaus in der Bernburger Straße gekommen, um sein noch unveröffentlichtes Buch vorzustellen.

„Spur der Steine“-Autor Erik Neutsch (1931–2013 ) im Sommer 2001 in seinem Arbeitszimmer in Halle (Archivfoto: Wolfgang Scholtyseck)

„Der letzte Jakobiner“ soll das Werk heißen, das der Mitteldeutsche Verlag Halle im kommenden Frühjahr herausbringen will. Es dreht sich um den halleschen Schriftsteller Erik Neutsch.

Eine Dörferolympiade zum Tag der Einheit

6.41 Uhr: In Wettin-Löbejün soll zum Feiertag das Wir-Gefühl gestärkt werden: mit einem Sportevent für die breite Bevölkerung auf dem Sportplatz in Nauendorf.

Detlef Jeschick und Maria Schenk im Sportzentrum Nauendorf: Sie stellen mit vielen weiteren Ehrenamtlern viel auf die Beine im Ort. Ein Selbstläufer sei das aber nicht, betonen beide. (Foto: Denny Kleindienst)

Nach der Dörferolympiade wird gefeiert. Doch es gibt auch ernste Töne.

Lesen Sie heute von Isabell Sparfeld: Sicherheitsgefühl im ÖPNV und höhere Kosten für Bildung

Ein besonderer Blick auf den Mond

6.25 Uhr: Weltpremiere im Planetarium Halle: Ein einzigartiges Vorhaben des halleschen Fotograf Ingo Gottlieb ist erstmals zu sehen.

Fotograf Ingo Gottlieb hat sich durch Fotomaterial vom Mond gearbeitet und zeigt nun im Planetarium Halle spektakuläre Panoramafotos. (Foto: Steffen Schellhorn)

In monatelanger Arbeit hat er es umgesetzt. Hier erzählen wir Ihnen, wie er sich dabei auf die Fotografien der Astronauten gestützt hat.

Heine-Park: Statue ist zurück, aber verhüllt

6.17 Uhr: Der Flügelmann ist wieder da: Die Statue ist nach dem Vandalismus-Vorfall zurück im Heinrich-Heine-Park Halle: Doch warum ist die Statue verhüllt?

Die Plastik „Der Flügelmann“ ist zurück im Heinrich-Heine-Park, nur zu sehen ist sie vorerst nicht. (Foto: Denny Kleindienst)

Nach der Beschädigung der Statue oberhalb des Riveufers in Halle, wurde die Figur wieder repariert. Aber warum ist sie nun verhüllt?

Das ist das Programm des Silbersalz-Festivals

Leuchtende Riesenräder auf dem Markt, Exkursionen in Weltraumanzügen: So spektakulär wird das Silbersalz-Festival in Halle.

In der Freiluft-Installation „Loop“ können Passanten selbst Energie erzeugen und damit Riesenräder zum Leben erwecken. (Foto: Silbersalz)

Im und rund um den Kaufhof beginnt es am 29. Oktober. Vier Tage wird es im Stadtgebiet so aufregend wie noch nie.