Das Bündnis Halle gegen Rechts ruft am Samstag zur Demo gegen die im November geplante Veranstaltung auf. Warum das Bündnis das Argument der Meinungsfreiheit nicht gelten lässt.

Bereits einen Monat vor der rechten Buchmesse wird vor Messe in Halle demonstriert

Bereits im Frühjahr wurde vor der Messe Halle demonstriert - damals gegen den dort stattfindenden Wahlkampfauftakt der AfD.

Halle (Saale)/MZ. - Schaut man auf die Veranstaltung, die demnächst in der Messe Halle stattfinden, sind da etwa ein Antik- und Trödelmarkt sowie eine Kindersachenbörse an diesem Samstag. Zwei Wochen später folgt das Wolle Festival und Ende Oktober noch eine Fachmesse nur für Fachbesucher. Am 8. und 9. November findet dann die Buchmesse Seitenwechsel statt. Doch einfach eine Veranstaltung unter vielen in der Messe ist diese Buchmesse nicht.