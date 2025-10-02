weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Aktion für guten Zweck: Laufen, Radeln, Treppensteigen: Warum Sangerhäuser Firma ihr Jubiläum komplett anders feiert

Die Sangerhäuser Niederlassung des Personaldienstleisters Tempton besteht seit fünf Jahren. Das soll nun auf außergewöhnliche Art und Weise gefeiert und damit die Feuerwehr unterstützt werden. Was alles vorgesehen ist.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 02.10.2025, 08:30
Die Sangerhäuser Feuerwehr ist mehr als 200 Mal pro Jahr im Einsatz, wie hier bei einem Brand in der Innenstadt. Der Personaldienstleister Tempton will die Einsatzkräfte mit einer besonderen Aktion unterstützen.
Die Sangerhäuser Feuerwehr ist mehr als 200 Mal pro Jahr im Einsatz, wie hier bei einem Brand in der Innenstadt. Der Personaldienstleister Tempton will die Einsatzkräfte mit einer besonderen Aktion unterstützen. (Foto: Feuerwehr Sangerhausen)

Sangerhausen/MZ. - Mit einer besonderen Aktion wartet die Sangerhäuser Niederlassung des Personaldienstleisters Tempton auf. Aus Anlass ihres fünfjährigen Bestehens plant die Firma unter dem Motto „Move it – zusammen mehr bewegen“ am Samstag, 18. Oktober, eine außergewöhnliche Spendensammlung zugunsten der Sangerhäuser Feuerwehr.