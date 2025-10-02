Aktion für guten Zweck Laufen, Radeln, Treppensteigen: Warum Sangerhäuser Firma ihr Jubiläum komplett anders feiert
Die Sangerhäuser Niederlassung des Personaldienstleisters Tempton besteht seit fünf Jahren. Das soll nun auf außergewöhnliche Art und Weise gefeiert und damit die Feuerwehr unterstützt werden. Was alles vorgesehen ist.
Aktualisiert: 02.10.2025, 08:30
Sangerhausen/MZ. - Mit einer besonderen Aktion wartet die Sangerhäuser Niederlassung des Personaldienstleisters Tempton auf. Aus Anlass ihres fünfjährigen Bestehens plant die Firma unter dem Motto „Move it – zusammen mehr bewegen“ am Samstag, 18. Oktober, eine außergewöhnliche Spendensammlung zugunsten der Sangerhäuser Feuerwehr.