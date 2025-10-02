Das Projekt „Brass gegen Rassismus“ bringt Schüler und Musiker zusammen. Nach kreativen Workshops lädt die Banda Comunale am heutigen 2. Oktober zu einem energiegeladenen Konzert in die Orangerie ein – Eintritt frei.

René Bornstein (hinten rechts) nimmt mit Schülern des VHS-Bilungswerks Töne auf, die Tarek Al Hammad von der Banda Comunale gleich in einem Song verarbeitet.

Aschersleben/MZ. - Ein leises Schnipsen, ein rhythmisches Klatschen, dazu das metallische Surren eines Reißverschlusses – plötzlich entsteht ein Beat, der den ganzen Raum erfüllt. Die Jugendlichen im Workshop wippen im Takt, einige lächeln sichtlich überrascht, wie viel Musik in Alltagsgeräuschen steckt. Mittendrin stehen René Bornstein und Tarek Al Hammad von der Banda Comunale aus Dresden. Gemeinsam mit 22 jungen Teilnehmern des VHS-Bildungswerks zeigen sie, wie aus einfachen Klängen ein Song entstehen kann.