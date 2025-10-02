Eine sechsköpfige Bande soll für über 150 Einbrüche in ganz Deutschland verantwortlich sein. Zwei Mitglieder sitzen in Deutschland schon in Haft. Zwei andere wurden gerade in London verurteilt. Worauf die Dessauer Ermittler nun hoffen.

Dessau-Rosslau/London/MZ. - Eine Dienstreise nach London? Für Ermittler der Polizeiinspektion Dessau ist das alles andere als Alltag. Und doch waren kürzlich drei von ihnen dabei, als der Westminster Magistrates Court Internationale Haftbefehle gegen zwei in Großbritannien einsitzende Straftäter verkündete.