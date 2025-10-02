Eil
Leben auf dem Land Dorf mit Zukunft: Womit Reichardtswerben bei Jury punkten konnte
Reichardtswerben ist in einem Landeswettbewerb mit Silber ausgezeichnet wordern. Wie der Bürgermeister das Ergebnis sieht und wie es um aktuelle Projekte steht.
Reichardtswerben/MZ. - „Ein bisschen traurig war ich erst mal schon“, gibt Karsten Uhle zu. Und ein bisschen muss sich der Reichardtswerbener Ortsbürgermeister wie ein Sportler gefühlt haben, der nach sehr guter Leistung denkbar knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt ist.