Reichardtswerben ist in einem Landeswettbewerb mit Silber ausgezeichnet wordern. Wie der Bürgermeister das Ergebnis sieht und wie es um aktuelle Projekte steht.

Eine Investition in die Zukunft: Ortsbürgermeister Karsten Uhle steht am künftigen Dorfgemeinschaftshaus.

Reichardtswerben/MZ. - „Ein bisschen traurig war ich erst mal schon“, gibt Karsten Uhle zu. Und ein bisschen muss sich der Reichardtswerbener Ortsbürgermeister wie ein Sportler gefühlt haben, der nach sehr guter Leistung denkbar knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt ist.