Leben auf dem Land Dorf mit Zukunft: Womit Reichardtswerben bei Jury punkten konnte

Reichardtswerben ist in einem Landeswettbewerb mit Silber ausgezeichnet wordern. Wie der Bürgermeister das Ergebnis sieht und wie es um aktuelle Projekte steht.

Von Andreas Richter 02.10.2025, 13:00
Eine Investition in die Zukunft: Ortsbürgermeister Karsten Uhle steht am künftigen Dorfgemeinschaftshaus. Foto: Andreas Richter

Reichardtswerben/MZ. - „Ein bisschen traurig war ich erst mal schon“, gibt Karsten Uhle zu. Und ein bisschen muss sich der Reichardtswerbener Ortsbürgermeister wie ein Sportler gefühlt haben, der nach sehr guter Leistung denkbar knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt ist.