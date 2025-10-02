Volles Bestehornhaus, große Emotionen: Zur Premiere des Lipdub-Videos des Jugendvereins Elf strömten am Sonntag Hunderte Besucher. Das achtminütige Gemeinschaftsprojekt, an dem Kitas, Schulen, Vereine und viele Ascherslebener mitwirkten, ist nun online auf YouTube und Social Media zu sehen.

Aschersleben/MZ. - Volle Ränge und gespannte Erwartung: Am Sonntag feierte das Lipdub-Video des Jugendvereins Elf seine Uraufführung. Im Saal und auf dem Balkon des Großen Saals im Bestehornhaus waren nahezu alle Plätze besetzt, zahlreiche Besucher wollten die Premiere nicht verpassen. Das rund achtminütige Video war zuvor noch nicht öffentlich gezeigt worden. Entsprechend groß war die Anspannung, bevor es erstmals über die Leinwand flimmerte. Zuvor dankten die Organisatoren Vivien Horn und Marcel Schulze vom Jugendverein Elf allen Beteiligten für die Unterstützung beim Dreh sowie in der Vor- und Nachbereitung.

Ein Dank der Organisatoren galt auch den Fördermittelgebern, insbesondere dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Rückblick: Vor gut zwei Wochen hatte sich Aschersleben in eine große Bühne verwandelt. Gedreht wurde ein sogenannter Lipdub zum Lied „American Pie“. Dabei singen und tanzen zahlreiche Menschen lippensynchron oder wirken mit kreativen Aktionen mit.

Online zu sehen

Unter der Federführung des Jugendvereins Elf beteiligten sich mehrere Hundert Ascherslebener aus den unterschiedlichsten Bereichen. Mit dabei waren Kitas, Schulen, Vereine, Sportgruppen, Chöre, Polizei, der Arbeiter-Samariter-Bund und viele andere.

Das fertige Video ist ab sofort auf den Facebook- und Instagram-Kanälen des Jugendvereins Elf zu sehen. Auch bei Youtube ist es unter dem Stichwort „Lipdub Aschersleben“ zu finden.