An einer Gartenanlage in Zeitz ist eine Frau von einem Hund angefallen und gebissen worden. Die Frau kam ins Krankenhaus.

In Zeitz wurde ein Frau von einem Hund ins Gesicht gebissen.

Zeitz/MZ - Ein Hundebiss mit schweren Folgen sorgt am südwestlichen Stadtrand von Zeitz für Beunruhigung. Ein bislang unbekannter Hund hat am Mittwoch eine 24-jährige Frau so schwer im Gesicht verletzt, dass sie stationär im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei rät zur Vorsicht – es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Tier erneut zubeißt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr nahe der Gartenanlage „Neues Leben“. Nach Polizeiangaben war die Frau mit ihrem eigenen Hund spazieren, als ein fremder Hund plötzlich versuchte, ihr Tier anzugreifen. Die Frau habe sich schützend dazwischen gestellt und sei dabei selbst gebissen worden. Sie erlitt nicht nur körperliche Verletzungen, sondern auch einen Schock.

Angreifender Hund rennt weg - keine Hinweise auf Halter

Der angreifende Hund lief nach der Attacke weg. Ein Halter war laut Polizei nicht in Sicht, auch Hinweise auf eine zugehörige Person habe es nicht gegeben.

Nach Angaben aus dem Polizeirevier Burgenlandkreis soll der Hund schwarzes Fell gehabt haben, seine Größe wurde mit 30 bis 50 Zentimetern angegeben – unklar sei jedoch, ob dabei die Schulter- oder Kopfhöhe gemeint ist. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Da auch am Donnerstagnachmittag (2. Oktober) noch keine weiteren Erkenntnisse zu Hund oder Halter vorlagen, mahnt die Polizei zur Vorsicht – insbesondere im betroffenen Bereich.

Agressiver Hund in Zeitz unterwegs? Polizei ist alarmiert

Wer sich von einem freilaufenden Hund bedroht fühle, der könne auch den Notruf wählen. Im Ernstfall gelte laut Polizei: Abstand zwischen sich und die Gefahr bringen. Die Polizei selbst werde den Bereich mehr als gewöhnlich im Auge behalten.

Eva-Maria Bauer, der Leiterin des Zeitzer Tierheims, ist am Donnerstag von dem Vorfall nichts offiziell bekannt. Es habe bisher auch keine Meldung über einen streunenden Hund in diesem Bereich oder in Zeitz überhaupt gegeben.

Agressive Hunde: Expertin nennt richtiges Verhalten

Bauer hat selbst Hunde und kennt auch Situationen, in denen richtiges Verhalten wichtig ist. Sie „mache sich groß“, strahle Dominanz, auf keinen Fall Unsicherheit oder Angst, aus und gebe laut und klar Befehle. Bisher habe das immer funktioniert. Hunde greifen aus ihrer Sicht nicht per se das Gesicht von Menschen an.

Ähnliche Beißvorfälle geschehen oft, wenn Hundehalter ihren eigenen Hund vor einem Angriff retten und eventuell hochnehmen wollen.

Hinweise an die Polizei über Telefon: 03443/28 22 93