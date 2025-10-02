Türchen öffnen für den guten Zweck Auf diese Stückzahl hat der Lions Club Merseburg seinen Benefiz-Adventskalender in diesem Jahr erhöht

Der Lions Club Merseburg legt seine Adventskalender-Aktion in diesem Jahr neu auf. Man sei aufgrund der Erfahrung des letzten Jahrs überzeugt davon, dass alle Kalender weggehen würden, so die Lions. Welche Preise in diesem Jahr winken, auf welche Stückzahl erhöht wurde und wann der Verkauf startet.