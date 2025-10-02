Türchen öffnen für den guten Zweck Auf diese Stückzahl hat der Lions Club Merseburg seinen Benefiz-Adventskalender in diesem Jahr erhöht
Der Lions Club Merseburg legt seine Adventskalender-Aktion in diesem Jahr neu auf. Man sei aufgrund der Erfahrung des letzten Jahrs überzeugt davon, dass alle Kalender weggehen würden, so die Lions. Welche Preise in diesem Jahr winken, auf welche Stückzahl erhöht wurde und wann der Verkauf startet.
02.10.2025, 18:00
Merseburg/MZ. - Die Saale und der Himmel schimmern gelb im Dämmerungslicht, im Hintergrund glänzen Dom und Schloss bläulich: Der diesjährige Adventskalender des Lions Club Merseburg ist da und dank seiner Lions-Farben ist auch nicht zu verkennen, wer hinter der Aktion steckt.