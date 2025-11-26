weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  Adventskalender der Merseburger Lions: Die Gewinner stehen fest

Der Lions Club hat bei der zweiten Auflage seines Benefiz-Adventskalenders alle 3.000 Exemplare verkauft. Nun erfolgte die Auslosung der Preise. So erfahren die Kalenderbesitzer, ob und was sie gewonnen haben.

Von Robert Briest 26.11.2025, 12:00
Sebastian Müller-Bahr und Michaela Larsen zogen die 120 Gewinnernummern.
Sebastian Müller-Bahr und Michaela Larsen zogen die 120 Gewinnernummern. Foto: R. Briest

Merseburg/MZ. - Die Lostrommel rotiert, stoppt, die Klappe öffnet sich, eine Hand greift hinein, öffnet das Los. Es trägt die Nummer … Nein, das kann an dieser Stelle natürlich noch nicht berichtet werden. Doch seit Dienstagnachmittag steht fest, welche Kalendernummern bei der diesjährigen Benefiz-Adventskalenderaktion des Merseburger Lions Clubs Preise bringen und welche nicht.