Der Lions Club hat bei der zweiten Auflage seines Benefiz-Adventskalenders alle 3.000 Exemplare verkauft. Nun erfolgte die Auslosung der Preise. So erfahren die Kalenderbesitzer, ob und was sie gewonnen haben.

Adventskalender der Merseburger Lions: Die Gewinner stehen fest

Merseburg/MZ. - Die Lostrommel rotiert, stoppt, die Klappe öffnet sich, eine Hand greift hinein, öffnet das Los. Es trägt die Nummer … Nein, das kann an dieser Stelle natürlich noch nicht berichtet werden. Doch seit Dienstagnachmittag steht fest, welche Kalendernummern bei der diesjährigen Benefiz-Adventskalenderaktion des Merseburger Lions Clubs Preise bringen und welche nicht.