Die Verbandsgemeinde Wethautal hat einen Haushalt beschlossen mit Defizit. Warum der Gemeinderat nun einen Beschluss dazu absetzen musste.

Gemeinde finanziell in der Klemme: Haushalt 2025 wird noch geprüft

Osterfeld/MZ. - Eigentlich sollte der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Wethautal in der vergangenen Woche einen Beitrittsbeschluss zur Verfügung der Kommunalaufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung für den aktuellen Haushalt fassen. Doch dieser Beschluss wurde auf den 8. Dezember vertagt, wo eine Ersatzsitzung anberaumt wurde.