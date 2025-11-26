Drei Wochen lang wird es beim Weihnachtsmarkt in Aschersleben auf dem Platz zwischen Rathaus und Kino Lichterglanz und Weihnachtsstimmung geben. Ein Überblick.

Am Freitag wird mit dem Lichtereinkauf traditionell auch der Weihnachtsmarkt in Aschersleben eröffnet.

Aschersleben/MZ - In der nahenden Adventszeit verwandelt sich die älteste Stadt Sachsen-Anhalts mit ihrem Familienweihnachtsmarkt wieder in einen Ort der Vorfreude, der mit funkelndem Lichterzauber und besinnlicher Atmosphäre auf die schönste Jahreszeit einstimmt. Die Aschersleber Kulturanstalt gibt in einer Mitteilung einen Ausblick auf das Programm.

Lichtereinkauf zum Start

Parallel zum traditionellen Lichtereinkauf der Aschersleber Kaufmannsgilde öffnen sich am Freitag, 28. November, ab 18 Uhr die Tore zum vorweihnachtlichen Treiben auf dem Marktplatz. Zum Auftakt tauchen an diesem Abend Sterne, Kerzen und Feuerschalen die Innenstadt in ein warmes Licht und Händler laden mit festlich dekorierten Auslagen zum ausgiebigen Stöbern nach den passenden Geschenken ein.

Rund drei Wochen lang – bis zum 21. Dezember – lädt der Ascherslebener Weihnachtsmarkt dann täglich zum Flanieren, Genießen und geselligen Beisammensein ein. In gemütlicher Atmosphäre locken Leckereien wie Glühwein, Waffeln und Handbrot zum weihnachtlichen Gaumenfest, während die Eisenbahn um den leuchtenden Weihnachtsbaum und ein Kinder- und Kettenkarussell für Fahrvergnügen und strahlende Augen sorgen.

Weihnachtsmann kommt in den Museumshof

An allen Adventssonntagen ist der Weihnachtsmann ab 17 Uhr zu Gast auf dem Museumshof. Dort freut er sich auf den Besuch vieler Kinder, die mutig kleine Gedichte oder Weihnachtslieder zum Besten geben. Wer sich auf die Bühne traut, wird mit einem Griff in den prallgefüllten Geschenkesack belohnt.

Auch ein Pop-Up-Store ist auf dem Markt wieder mit dabei. Wie bereits in den Vorjahren geben sich hier Vereine, Kitas, Kreativ- und Bastelteams die Klinke in die Hand, um den Gästen des Weihnachtsmarktes mit Liebe hergestellte, weihnachtliche Geschenkideen zu präsentieren oder die eigene Vereinsarbeit vorzustellen.

Der Weihnachtsmarkt ist montags bis donnerstags jeweils von 11 bis 20 Uhr, freitags und sonnabends von 11 bis 21 Uhr und an den Adventssonntagen von 13 bis 20 Uhr geöffnet.