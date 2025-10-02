Das „Schulbattle“ hat die 6.2 in der Kika-Show „Die beste Klasse Deutschlands“ für sich entschieden. Nun steht die „Wochenshow“ an. Den Kindern geht es bei dem Wettstreit aber nicht nur um die kostenlose Klassenfahrt, die die Sieger bekommen.

Wie die Latina-Schüler den Wettbewerb bei „Die beste Klasse Deutschlands“ erlebt haben

Die vierte Wochenshow mit der Klasse 6.2 vom Landesgymnasium Latina August Hermann Francke aus Halle an der Saale wird am 10. Oktober ausgestrahlt.

Halle (Saale)/ MZ. - Das Latina-Gymnasium ist wieder dabei: die Schüler kämpfen um den Titel „Die beste Klasse Deutschlands“. Schon in der Vergangenheit war die Schule mehrmals bei der Kika-Show dabei - und das sogar durchaus erfolgreich. Mikkeline und Kjell erzählen, wie die ehemalige 6/2, nun schon 7. Klasse, die Zeit bei der TV-Show erlebt hat und was ihr unerwartetes Highlight war.