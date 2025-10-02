TV-Show im Kika Wie die Latina-Schüler den Wettbewerb bei „Die beste Klasse Deutschlands“ erlebt haben
Das „Schulbattle“ hat die 6.2 in der Kika-Show „Die beste Klasse Deutschlands“ für sich entschieden. Nun steht die „Wochenshow“ an. Den Kindern geht es bei dem Wettstreit aber nicht nur um die kostenlose Klassenfahrt, die die Sieger bekommen.
Halle (Saale)/ MZ. - Das Latina-Gymnasium ist wieder dabei: die Schüler kämpfen um den Titel „Die beste Klasse Deutschlands“. Schon in der Vergangenheit war die Schule mehrmals bei der Kika-Show dabei - und das sogar durchaus erfolgreich. Mikkeline und Kjell erzählen, wie die ehemalige 6/2, nun schon 7. Klasse, die Zeit bei der TV-Show erlebt hat und was ihr unerwartetes Highlight war.