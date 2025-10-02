Der erst 2022 aufgebaute Fachbereich für Altersmedizin fällt dem Sparplan des Dessauer Krankenhauses zum Opfer. Die Klinikleitung sieht darin aber kein Problem für die Patienten.

Abteilung fällt Spardruck zum Opfer - Städtisches Klinikum Dessau schließt die Klinik für Geriatrie

Alte Patienten werden ab 2026 nicht mehr in einer eigenen Abteilung versorgt.

Dessau/MZ. - Es war ein logischer Schritt, den das Städtische Klinikum Anfang 2022 per Pressemitteilung stolz verkündete: In einer der ältesten Städte Deutschlands, Dessau-Roßlau, werde es ab sofort eine Klinik für Geriatrie, also Altersmedizin geben.