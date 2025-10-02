weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Schulsport: Woran liegt's? Sportplatz für Dessauer Gropius-Gymnasium lässt weiter auf sich warten

Schon lange ist die Ertüchtigung eines Sportplatzes beim SV Stahlbau für den Schulsport des Walter-Gropius-Gymnasiums im Gespräch. Der Bauausschuss hat erneut über die von der CDU eingebrachte Beschlussvorlage debattiert. Woran es bei der Umsetzung hakt.

Von Heidi Thiemann 02.10.2025, 18:00
Auf dem Sportplatz Stahlbau ist der hintere Platz ist völlig verwahrlost. Doch die Hoffnung ist groß, dass hier ein Außensportgelände für das Walter-Gropius-Gymnasium entstehen könnte.
Dessau/MZ. - Bekommt das Walter-Gropius-Gymnasium in Süd auf dem in der Nähe liegenden Sportplatz des SV Stahlbau Dessau endlich ein Außengelände, das für den Schulsport genutzt werden kann?