Schulsport Woran liegt's? Sportplatz für Dessauer Gropius-Gymnasium lässt weiter auf sich warten

Schon lange ist die Ertüchtigung eines Sportplatzes beim SV Stahlbau für den Schulsport des Walter-Gropius-Gymnasiums im Gespräch. Der Bauausschuss hat erneut über die von der CDU eingebrachte Beschlussvorlage debattiert. Woran es bei der Umsetzung hakt.