Ein Pkw ist in Wittenberg von der Straße abgekommen und danach durch drei Vorgärten gefahren, bevor er zum Stehen kam.

Auto rauscht durch drei Gärten in Wittenberg – Betrunkene flüchten und lassen Auto zurück

Wittenberg. – Ein Pkw ist in der Nacht zu Donnerstag in der Dessauer Straße in Wittenberg von der Straße abgekommen, teilt die Polizei.

Zwischen dem Steingut und der Fröbelstraße sei das Auto demnach nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei habe es eine Verkehrsinsel und den Fuß- und Radweg überfahren.

Insassen lassen Pkw nach Unfall in einem Garten zurück

Auch fuhr der Pkw durch die Vorgärten von drei Grundstücken, so die Polizei zum Unfallhergang. Danach seien die beiden Insassen vom Unfallort geflohen und hätten den nicht mehr fahrbereiten Pkw in einem Garten zurückgelassen.

In der Nähe habe die Polizei zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren stellen können. Beide waren stark alkoholisiert, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde, teilt die Polizei mit.