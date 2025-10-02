Bange Minuten für Schüler, Lehrer und Eltern gab es am Donnerstagmorgen in der Pestalozzischule in der Steneschen Straße in Dessau.

Feuer bricht auf Mädchen-Toilette aus - 150.000 Euro Schaden bei Brand in Pestalozzischule in Dessau

Dessau/MZ. - Bange Minuten für Schüler, Lehrer und Eltern am Donnerstagmorgen in der Pestalozzischule in der Steneschen Straße in Dessau : Auf der Mädchentoilette im ersten Stock war gegen 8.25 Uhr ein Feuer ausgebrochen, in dessen Folge dichter, schwarzer Qualm durch weite Teile der Schule zog.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Schüler und Lehrer das Gebäude rechtzeitig verlassen und sich sicher auf dem Sportplatz versammelt. Ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz in das Gebäude vor und konnte den Brand in der Schule innerhalb weniger Minuten mit einem C-Rohr löschen. Parallel wurde das Treppenhaus belüftet und die Rauchableitung geöffnet.

Die Feuerwehrleute vor der Pestalozzischule in Dessau. Qualm steigt auf. (Foto: Feuerwehr Dessau-Roßlau)

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Während des Einsatzes mussten vier Kinder vom Rettungsdienst betreut werden. Alle Betroffenen konnten nach kurzer Untersuchung aber in der Schule bleiben. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht nötig.

Zur Sicherheit wurde das erste Obergeschoss im Anbau der Schule in Abstimmung mit der Polizei versiegelt. Das zweite Obergeschoss bleibt nach Angaben der Feuerwehr bis auf Weiteres gesperrt, soll nach Reinigung und Lüftung aber wieder freigegeben werden. Andere Gebäudeteile sind weiterhin nutzbar.

Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf rund 150.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften, drei Rettungswagen sowie die Dessau-Roßlauer Polizei.