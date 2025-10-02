Schüler einer heutigen neunten Klasse beteiligten sich im vergangenen Jahr an einem von der Industrie- und Handelskammer ausgeschriebenen Wettbewerb. Was sich dahinter verbirgt.

Jessen/MZ. - Feierliche Anlässe sind im Jessener Gymnasium nicht ganz selten. Seit Dienstagvormittag kann ein weiterer den Annalen zugefügt werden. Erik Kramer aus der 10. Klasse eröffnete das Programm mit einem Stück auf dem Klavier. Mit Simone Danek, sie ist in der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau Geschäftsführerin für Aus- und Weiterbildung, und Marcella Mertig, Gleichstellungsbeauftragte im Landes-Bildungsministerium, sowie Stephan Leitel, Referent in der Chefetage dieses Ministeriums, hatte die Schule honorige Gäste.