Ab Januar wird der Leichtverpackungsmüll im Landkreis überall nur noch in den Gelben Tonnen gesammelt. Wann die Gelben Tonnen zu den Bürgern nach Hause kommen, steht schon fest - lange müssen sie nicht mehr warten.

Von Joel Stubert 02.10.2025, 10:59
Die Gelbe Tonne gibt es zwar in MSH schon, bisher war sie allerdings freiwillig. Ab Januar kommt sie dann flächendeckend. Foto: Dpa

Sangerhausen/MZ. - Ab Januar sind die Gelben Säcke im Landkreis Mansfeld-Südharz Geschichte. Dafür werden flächendeckend die Gelben Tonnen eingeführt. Soweit, so klar - auch wenn das Thema nicht unumstritten ist. Allerdings sind für die Bürger noch einige Fragen offen – zum Beispiel, ab wann die Tonnen eigentlich angeliefert werden.