Eine Frau aus dem Landkreis Harz hatte auf ihrem Tippschein die letzten sechs Ziffern beim Spiel77 richtig. Nun kann sich die Lotto-Spielerin über einen fetten Gewinn freuen.

Mit diesen sieben Zahlen: Lotto-Spielerin aus dem Harz freut sich über riesigen Gewinn

Landkreis Harz. – In ein besonders glückliches verlängertes Wochenende kann eine Lotto-Spielerin aus dem Landkreis Harz starten: Mit nur 24 Euro Einsatz gewann sie bei der Zusatzlotterie Spiel 77 am Mittwoch 77.777 Euro.

Die Frau hatte die letzten sechs Ziffern der siebenstelligen Gewinnzahl (3 - 2 - 4 - 3 - 3 - 2 - 7) richtig, teilt Lotto-Toto Sachsen-Anhalt mit. Der Wahrscheinlichkeit, dass dies gelingt, liegt bei rund 1 zu 1,1 Millionen.

Fünfstelliger Lotto-Gewinn geht in den Landkreis Harz

Da die Frau ihren Spielschein mit ihrer Lotto-Kundenkarte gespielt hat, braucht sie sich nicht weiter um die Anforderung ihres Gewinns zu kümmern. Sie erhält automatisch Post aus dem Lottohaus Magdeburg, so das Unternehmen weiter.

"Egal, wie das Herbstwetter wird - das Lottoglück hat hier kurz vor dem Feiertag für besonders sonnige Aussichten gesorgt", sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert.

In diesem Jahr glückten im Landkreis Harz bereits 46 Hochgewinne ab 5.000 Euro – rein rechnerisch in jeder Woche mindestens einer.