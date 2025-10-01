Gunnar Decker hat eine Biografie des Schriftstellers Erik Neutsch geschrieben. Sie soll im kommenden Frühjahr erscheinen. Jetzt hat der Autor im Literaturhaus Halle daraus gelesen.

„Spur der Steine“-Autor Erik Neutsch (1931–2013 ) im Sommer 2001 in seinem Arbeitszimmer in Halle

HALLE/MZ. - Dienstagabend, im Literaturhaus Halle. Der renommierte Autor Gunnar Decker, Jahrgang 1965, ist ins Literaturhaus in der Bernburger Straße gekommen, um sein noch unveröffentlichtes Buch über den halleschen Schriftsteller Erik Neutsch vorzustellen. „Der letzte Jakobiner“ soll das Werk heißen, das der Mitteldeutsche Verlag Halle im kommenden Frühjahr herausbringen will.