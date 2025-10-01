Ein stark betrunkener Mann hat in Halberstadt versucht, Waren aus einem Laden zu stehlen. Bei einem Zeugen, der ihn aufhalten wollte, wurde er handgreiflich.

Ein stark betrunkener 40-Jähriger hat in Halberstadt versucht, Waren aus einem Geschäft zu stehlen.

Halberstadt. - Am Dienstagabend ist es in einem Einkaufsmarkt in der Klusstraße in Halberstadt zu einem Diebstahl gekommen, teilt die Polizei mit.

Demnach hat ein 40-jähriger Mann Waren aus dem Regal genommen und wollte damit den Laden ohne zu bezahlen verlassen. Ein Zeuge habe dies bemerkt und den Mann daraufhin angesprochen.

Dieser habe sich dann einem Teil des Diebesgutes entledigt und wollte mit den restlichen Waren flüchten. Der Zeuge habe die Verfolgung aufgenommen und konnte den Flüchtigen festhalten.

Ladendieb flüchtet und schlägt Zeugen

Dabei gelang es dem Zeugen, das restliche Diebesgut an sich zu nehmen, so die Polizei weiter zu dem Vorfall. Der 40-Jährige habe sich jedoch dabei gewehrt und den Zeugen geschlagen.

Dieser sei dabei leicht verletzt worden. Der Polizei sei es kurze Zeit später gelungen, den Tatverdächtigen in einem nahegelegenen Park zu stellen.

Da dieser betrunken wirkte, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch. Der Verdacht bestätigte sich: Der Test zeigte einen Wert von 2,98 Promille an, woraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde.