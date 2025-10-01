Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt testet auf ehemaligem Flugplatz die Abwehr von Drohnen. Mit Hightech wird gerammt, verwirrt und eingefangen.

Das mobile Detektionssystem erkennt Drohnen frühzeitig. Auch eine Positionsbestimmung ist mit einem Gerät wie diesem möglich.

Cochstedt/MZ. - Anfang September hat Polen mehrere Drohnen abgeschossen, die vermutlich aus Russland stammten. In den vergangenen Tagen meldeten mehrere europäische Staaten wie Dänemark, Schweden und Norwegen Drohnensichtungen. Doch auch über Truppenübungsplätzen der Bundeswehr in der Altmark tauchen immer wieder Drohnen auf, die offenbar das Gelände ausspähen.