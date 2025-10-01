Eine neue Krise beim HFC nach einem turbulenten ersten Saisonabschnitt, neue Sorgen vor den nächsten Wahlen bei den Migrantenorganisationen in Halle, ein neuer Tedi öffnet in einem alten Pfennigpfeiffer in Büschdorf: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 1. Oktober 2025, in Halle wichtig ist.

Das ist am Mittwoch neu in Halle:

7.12 Uhr: Zoo-Gutscheine für Blutspender: Wer bis zum 18. Oktober im Universitätsklinikum Halle Blut spendet, erhält neben der gewohnten Aufwandsentschädigung und einem Imbiss auch einen 2-für-1-Gutschein für den Bergzoo Halle. Das teilt die Universitätsmedizin Halle mit.

Der Gutschein ermöglicht zwei Personen den Eintritt zum Preis eines Erwachsenen und kann direkt an der Zoo-Kasse eingelöst werden. Auch bei einem Außentermin wird der Gutschein ausgegeben: Am Montag, 6. Oktober, von 10 bis 14 Uhr im Krankenhaus St. Elisabeth (Mauerstraße 5).

Eine Blutspende dauert etwa 30 bis 60 Minuten und kann bis zu drei Leben retten. Spendenwillige werden gebeten, vor der Blutspende ausreichend zu essen und zu trinken sowie ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen.

Wie es an der Moritzburg nach 1945 wieder losging

6.41 Uhr: Neuanfang in der Moritzburg: Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „80 Jahre Kriegsende und Befreiung vom Nationalsozialismus in Halle“ hält Thomas Bauer-Friedrich, Direktor des Kunstmuseums Moritzburg, am Donnerstag, 2. Oktober, um 18.30 Uhr einen Vortrag zum Thema „Der museale Neuanfang in der halleschen Moritzburg und sein jähes Ende“.

Der Vortrag thematisiert den demokratischen Wiederaufbau des Kunstmuseums nach 1945. Trotz der Wiedereröffnung im Frühjahr 1946 als Museum für moderne Kunst fehlte zunächst eine Sammlung, da die moderne Kunst 1937 als „entartet“ eingestuft und entfernt worden war.

Bauer-Friedrich beleuchtet den Aufbau einer neuen Sammlung ab 1947 sowie deren abruptes Ende ab 1949. Der Eintritt ist frei.

HFC-Neuzugänge: Mit wem klappt es, mit wem noch nicht?

6.25 Uhr: Zehn neue Spieler hat der Hallesche FC im Sommer verpflichtet. Der erste Saisonabschnitt ist vorbei.

Julien Damelang (l.) ist die positive Überraschung unter den HFC-Transfers: Der Flügelspieler kam eigentlich als Back-up, ist aktuell Topscorer des Regionalligisten. (Foto: Imago: Köhn)

Der richtige Zeitpunkt, einiges mal einzuordnen: Es gibt Überraschungen, aber auch Enttäuschungen.

Passen dazu gibt es jetzt auch was Neues auf die Ohren: Um den HFC in der Krise: Ist der Schröder-Effekt bereits verpufft? dreht sich die brandaktuelle Folge 29 unseres Podcasts HFC-Podcasts „Chemie kennt keine Liga":

„Viele Menschen sitzen auf gepackten Koffern“

6.11 Uhr: In weniger als einem Jahr wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Wahlumfragen legen einen Erdrutsch-Sieg der rechtsextremen AfD im kommenden Jahr nahe.

Das Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt hat seinen Sitz in Halle. (Foto: Thisbe Westermann)

Wie blicken Migrantenorganisationen in Halle darauf? Lesen Sie hier, wie diese die Diskussion gerade erleben.

Tedi statt Pfennigpfeiffer: Neu in Büschdorf

5.58 Uhr: In den Regalen stapeln sich bereits Halloween-Kostüme, bunte Deko und die ersten Weihnachtsartikel, alles ist vorbereitet. Ab heute öffnet die Filiale in der Delitzscher Straße 120 offiziell ihre Türen.

Alles vorbereitet für den Start: Die neue Tedi-Filiale in der Delitzscher Straße in Halle-Büschdorf öffnet offiziell ihre Türen. (Foto: Hanna Schabacker)

Wo bis Ende August noch Pfennigpfeiffer stand, zieht nun Tedi ein: Der Dortmunder Non-Food-Discounter setzt damit auch in Halle seine Übernahme von insgesamt 84 Pfennigpfeiffer-Märkten um.