In Halle-Büschdorf eröffnet am 1. Oktober eine neue Tedi-Filiale. Der Non-Food-Discounter zieht in die ehemaligen Räume von Pfennigpfeiffer in der Delitzscher Straße ein. Was sich für Kunden aus Halle ändert und warum der Standort für Tedi so wichtig ist.

Alles vorbereitet für den Start: Die neue Tedi-Filiale in der Delitzscher Straße in Halle-Büschdorf öffnet offiziell ihre Türen.

Halle (Saale)/MZ - In den Regalen stapeln sich bereits Halloween-Kostüme, bunte Deko und die ersten Weihnachtsartikel, alles ist vorbereitet. Ab Mittwoch, 1. Oktober, öffnet die Filiale in der Delitzscher Straße 120 offiziell ihre Türen. Wo bis Ende August noch Pfennigpfeiffer stand, zieht nun Tedi ein: Der Dortmunder Non-Food-Discounter setzt damit auch in Halle seine Übernahme von insgesamt 84 Pfennigpfeiffer-Märkten um.