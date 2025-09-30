Sipan Khalil hat den Integrationspreis des Landes Sachsen-Anhalt erhalten. Warum der Syrer nach Deutschland geflohen ist und wie er es geschafft hat, wieder mehr Lebendigkeit in den Westen Dessau-Roßlaus zu bringen.

Integrationspreis erhalten: Wie 40 Familien einem verwilderten Sportplatz neues Leben eingehaucht haben

Sipan Khalil (r.) hat etwa 40 Familien zusammengetrommelt, um den verwilderten Sportplatz an der Mannheimer Straße wieder herzurichten.

Dessau-Roßlau/MZ. - Sipan Khalil ist kürzlich für sein Engagement vom Land Sachsen-Anhalt im Rahmen der Verleihung des Integrationspreises ausgezeichnet worden. Ihm und seinen Helfern hat die Nachbarschaft in Dessaus Westen zu verdanken, dass ein bis vor Kurzem brachliegender Sportplatz jetzt wieder nutzbar ist.