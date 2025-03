Veränderung auf dem Schnäppchenmarkt Auch in Halle: Pfennigpfeiffer ist jetzt Tedi

Der Pfennigpfeiffer in Halle heißt von nun an Tedi. Der Konkurrent aus Dortmund hat die 84 Pfennigpfeiffer-Filialen, die sich vor allem in Ostdeutschland befinden, übernommen.