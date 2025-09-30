Zehn neue Spieler hat der Hallesche FC verpflichtet. Nach dem ersten Saisonabschnitt ordnet die MZ ein: Es gibt Überraschungen, aber auch Enttäuschungen.

Julien Damelang (l.) ist die positive Überraschung unter den HFC-Transfers: Der Flügelspieler kam eigentlich als Back-up, ist aktuell Topscorer des Regionalligisten.

Halle/MZ. - Mit acht neuen Spielern war der Hallesche FC Ende Juli in die Saison der Fußball-Regionalliga gegangen, mit Jean-Marie Plath als drittem Torwart und Mittelfeldtalent Lennard Becker ist die Zahl der Zugänge inzwischen auf zehn angewachsen. Nach zehn Spieltagen, auf einen famosen Start mit sechs Siegen folgte eine Krise mit vier sieglosen Spielen in Folge, ist Zeit für eine Zwischenbilanz. Welche der neu gekommenen Profis können bisher überzeugen, welche erfüllen die Erwartungen nicht?