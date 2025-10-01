Verteidiger gibt Einblick in die Reha Wann kehrt er zurück? Pascal Schmedemann wird beim HFC schmerzlich vermisst
Mit der Verletzung von Pascal Schmedemann ist der HFC von der Erfolgsspur abgekommen. Wie weit der Verteidiger auf dem Weg zurück ist.
01.10.2025, 14:00
Halle/MZ - Die Ausgeglichenheit gehört zu Pascal Schmedemann wie das „Moin“ – auch am Nachmittag – und die Liebe zu Bratkartoffeln. Der Verteidiger des Halleschen FC ist geboren in Schwerin, lässt sich als Nordlicht emotional nicht schnell aus der Bahn werfen. Auch nicht von einem Innenbandanriss. „Gut so weit“, sagt der 25-Jährige auf die Frage, wie es ihm mit seiner Verletzung geht.