  4. Hallescher FC: Pascal Schmedemann wird vermisst. Wann kehrt er zurück?

Mit der Verletzung von Pascal Schmedemann ist der HFC von der Erfolgsspur abgekommen. Wie weit der Verteidiger auf dem Weg zurück ist.

Von Fabian Wölfling 01.10.2025, 14:00
Pascal Schmedemann fehlt dem HFC seit Anfang September.
Pascal Schmedemann fehlt dem HFC seit Anfang September. (Foto: Imago/Hessland)

Halle/MZ - Die Ausgeglichenheit gehört zu Pascal Schmedemann wie das „Moin“ – auch am Nachmittag – und die Liebe zu Bratkartoffeln. Der Verteidiger des Halleschen FC ist geboren in Schwerin, lässt sich als Nordlicht emotional nicht schnell aus der Bahn werfen. Auch nicht von einem Innenbandanriss. „Gut so weit“, sagt der 25-Jährige auf die Frage, wie es ihm mit seiner Verletzung geht.