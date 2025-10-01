Über die Niederlage im Halbfinale der Klub-WM gegen Veszprem können die SCM-Handballer nicht lange nachdenken. Schon am Donnerstag geht es gegen Al Ahly um Rang drei. Und die Grün-Roten wollen sich unbedingt mit einem Erfolgserlebnis verabschieden.

Dass es auch gegen Al Ahly am Kreis richtig weh tut, bekommt Gisli Kristjansson vor einem Jahr im Halbfinale der Klub-WM hier von Ibrahim El-Masry (l.) und Yasser Saifeldeen zu spüren.

Kairo/Magdeburg - Warum den SCM-Handballern im Halbfinale der Klub-WM gegen Veszprem nur 20 Tore gelangen, ist in der Wurfstatistik ganz einfach festzumachen. Von 40 Würfen schaffte es nämlich nur die Hälfte ins Tor der Ungarn, wo Rodrigo Corrales mit 13 Paraden und einer Fangquote von 42 Prozent auch noch glänzte. Und weil Veszprem bei ebenfalls 40 Würfen drei Tore mehr erzielen konnte, muss sich der SCM nach einem 20:23 mit dem Spiel um Rang drei begnügen. Gegner ist da am Donnerstag (16.15 Uhr, Dyn) der ägyptische Klub Al Ahly.