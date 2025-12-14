Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielte der Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen gegen die SG Union Sandersdorf ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Sangerhausen/MTU. Am Sonntag haben sich der VfB 1906 Sangerhausen und die SG Union Sandersdorf ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Patrick Menz (Könnern) drei Gelbe Karten an die Gäste (32., 39., 42.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Ben Grenzebach das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (49.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tobias Nitsche den Ball ins Netz (55.).

VfB 1906 Sangerhausen und SG Union Sandersdorf – 1:1 in Minute 55

In der 74. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Sangerhausens Grenzebach konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Tim Hering wurde für Lennox Ruppe eingesetzt. Auf der Gastseite verließ Felix Herzel für Moritz Franzke den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte die SG Union Sandersdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Moritz Franzke (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Sandersdorf erzielen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Union Sandersdorf

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Bühling, Ruppe (87. Hering), Lange (90. Nicolai), Buchhorn, Schremmer, Grenzebach, Ehrich, Halle, Bärwolf, Schütz

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Koto'o Djouokou, Uhte, Nitsche, Mittmeier, Pätzke, Wieczorek (51. Seide), Stagat, Herzel (82. Franzke), Osterland, Groh

Tore: 1:0 Ben Grenzebach (49.), 1:1 Tobias Nitsche (55.), 2:1 Ben Grenzebach (77.), 2:2 Moritz Franzke (90.+2); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Andreas Grundmann, Sebastian Bosch; Zuschauer: 15