Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

0:0 – BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen spielen remis

Laucha/MTU. Im Stadion Laucha haben 47 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem BSC 99 Laucha und dem VfB Oberröblingen verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Der BSC 99 Laucha hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – VfB Oberröblingen

BSC 99 Laucha: Fahnert – Schneller (67. Niehoff), Thieme, Bothe, Saal, Schumann, Krentz, Handt, Riesen, Porse (88. Schmidt), Leubeling (56. Hahnemann)

VfB Oberröblingen: Beek – Wanski, Pulz, Engert (67. Altenburg), Könen, Strese, Meißner, Ernst, Rühlke, Koch, Altenburg (79. Wenske)

; Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Tim Treizel, Steve Kossin; Zuschauer: 47