Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber MSV Eisleben vor 57 Zuschauern gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit einem überlegenen 9:0 (3:0) durch.

Eisleben/MTU. Gleich neunmal hat der MSV Eisleben am Sonntag gegen die Gäste aus Nietleben eingenetzt. 9:0 (3:0) für die Eisleber.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Andrin Dubova für Eisleben traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Leandros Paris Markou den Ball ins Netz.

MSV Eisleben führt nach 36 Minuten 2:0

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Hallenser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Niclas Ebert traf in Minute 45, Ben Neugebauer in Minute 58, John Beese in Minute 72, Yannik Rische in Minute 74, Markou in Minute 83 und Yannik Rische in Minute 86. Spielstand 8:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Rische den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 9:0 erweiterte (89.). Damit war der Erfolg der Eisleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

MSV Eisleben: Bock – A. Schmidt, Engel, Markou, Beese, L. Schmidt, Rische, Dubova, Ebert

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Preuß, Silber, Thiele, Scharschuh, Tröger, Kastner, Schröder, Wendt

Tore: 1:0 Andrin Dubova (3.), 2:0 Leandros Paris Markou (36.), 3:0 Niclas Ebert (45.), 4:0 Ben Neugebauer (58.), 5:0 John Beese (72.), 6:0 Yannik Rische (74.), 7:0 Leandros Paris Markou (83.), 8:0 Yannik Rische (86.), 9:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Zuschauer: 57