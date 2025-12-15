Nach Sieg gegen zwei Ex-Spieler Darum spielt der MBC inzwischen im Stile eines Favoriten
Der Syntainics MBC präsentiert seinen Fans eine unterhaltsame Begegnung und landet gegen Braunschweig einen Heimsieg. Darum wird Weihnachten für den Klub dennoch nicht besinnlich.
15.12.2025, 10:45
Weissenfels/MZ. - Ja, es kam schon gehörig Weihnachtsstimmung auf am Sonntagnachmittag beim Syntainics MBC. Dafür sorgten unter anderem ein kleiner Weihnachtsmarkt vor der Stadthalle Weißenfels und Schokoladen-Überraschungen, verteilt vom Maskottchen des Klubs, dem Wolf. Aber nein: Geschenke wurden auf dem Parkett etwas mehr als eine Woche vor dem Heiligen Abend keineswegs verteilt.