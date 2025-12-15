Der Syntainics MBC präsentiert seinen Fans eine unterhaltsame Begegnung und landet gegen Braunschweig einen Heimsieg. Darum wird Weihnachten für den Klub dennoch nicht besinnlich.

Darum spielt der MBC inzwischen im Stile eines Favoriten

Marcus Foster (re.) überzeugte mit 23 Punkten für den Syntainics MBC gegen Braunschweig.

Weissenfels/MZ. - Ja, es kam schon gehörig Weihnachtsstimmung auf am Sonntagnachmittag beim Syntainics MBC. Dafür sorgten unter anderem ein kleiner Weihnachtsmarkt vor der Stadthalle Weißenfels und Schokoladen-Überraschungen, verteilt vom Maskottchen des Klubs, dem Wolf. Aber nein: Geschenke wurden auf dem Parkett etwas mehr als eine Woche vor dem Heiligen Abend keineswegs verteilt.