Was Marco Ramondino über sein erstes Bundesliga-Heimspiel als Cheftrainer des Syntainics MBC denkt. Am Donnerstag geht es in Weißenfels gegen Bonn.

Neuer Coach des Syntainics MBC: Das macht die Baskeball-Bundesliga für Marco Ramondino so besonders

Weißenfels/MZ - Ja, die Vorfreude ist groß. "Sehr groß sogar, und zwar bei uns allen, nicht nur bei mir", sagt Marco Ramondino vor dem ersten Heimspiel in der Basketball-Bundesliga (BBL) mit dem Syntainics MBC. Aber: "Ich versuche, gar nicht zu stark darüber nachzudenken, damit ich trotz aller Vorfreude den Moment dann auch genießen kann", sagt der Cheftrainer.