Was Marco Ramondino über sein erstes Bundesliga-Heimspiel als Cheftrainer des Syntainics MBC denkt. Am Donnerstag geht es in Weißenfels gegen Bonn. 

Von Daniel George 01.10.2025, 16:00
Marco Ramondino ist erstmals als Coach außerhalb Italiens aktiv.
Marco Ramondino ist erstmals als Coach außerhalb Italiens aktiv. (Foto: Imago/Schulz)

Weißenfels/MZ - Ja, die Vorfreude ist groß. "Sehr groß sogar, und zwar bei uns allen, nicht nur bei mir", sagt Marco Ramondino vor dem ersten Heimspiel in der Basketball-Bundesliga (BBL) mit dem Syntainics MBC. Aber: "Ich versuche, gar nicht zu stark darüber nachzudenken, damit ich trotz aller Vorfreude den Moment dann auch genießen kann", sagt der Cheftrainer.