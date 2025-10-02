Ein Straßenbahnfahrer der Havag berichtet von Angst im Dienst | Debatte über höhere Gebühren für Bildungseinrichtungen | Ein starkes Comeback aus der Insolvenz

am Wochenende wurden Beschäftigte der Havag brutal überfallen. Die Sorge um die Sicherheit im Arbeitsalltag der Straßenbahnfahrer wächst. Die Stadtwerke haben Schritte eingeleitet, damit solche Vorfälle in Zukunft nicht mehr vorkommen. Wie schätzen die Fahrer die Lage selbst ein? Handelte es sich um Einzelfälle oder kommt das häufiger vor? Mein Kollege Marvin Matzulla hat mit einem Beschäftigten gesprochen. Was er berichtet, erfahren Sie hier.

Volkshochschule, Planetarium, Stadtbibliothek: mehrere öffentliche Bildungseinrichtungen in Halle sollen teurer werden. Der Stadtrat diskutiert derzeit über Gebührenerhöhungen. Mein Kollege Jonas Nayda hat sich angeschaut, wie viel tiefer man perspektivisch in die Tasche greifen muss. Und er hat herausgefunden, wie die Pläne vielleicht noch verhindert werden könnten. Hier finden Sie heraus, was dahinter steckt.

Zu guter Letzt aber auch positive Nachrichten: der Boxverein 8M hat sich aus der Insolvenz zurückgekämpft. Mit 70.000 Euro steckte der Club in den Miesen. Und als wäre das nicht genug gewesen, verließ ein wichtiger Trainer den Verein - mit ihm gingen viele Sportler. Wie das Comeback gelungen ist und was für die Zukunft geplant ist, habe ich für sie aufgeschrieben. Werfen Sie gern einen Blick in den Artikel.

