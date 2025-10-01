Die Gebühren für mehrere öffentliche Bildungseinrichtungen in Halle sollen angehoben werden. Warum dieser Schritt nötig erscheint, wie teuer es wird und wie die Pläne doch noch verhindert werden könnten.

Volkshochschule, Planetarium und Stadtbibliothek: Warum in Halle überall die Gebühren steigen sollen

Die Stadt plant Gebührenerhöhungen. Veranstaltungen im Planetarium Halle sollen beispielsweise künftig mehr Eintritt kosten. Die Maßnahme ist umstritten.

Halle (Saale)/MZ. - Der Besuch von öffentlichen Bildungseinrichtungen in Halle soll ab nächstem Jahr spürbar teurer werden. Im Stadtrat wird aktuell über mehrere Gebührenerhöhungen diskutiert. Betroffen sind die Volkshochschule, die Stadtbibliothek, das Planetarium und das Stadtarchiv. Aber es regt sich Widerstand. Möglicherweise kann der Stadtrat die Erhöhungen noch stoppen.