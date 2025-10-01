Kampfgeist statt Kapitulation Kurz vor Insolvenz: Wie sich der Boxverein 8M in Halle zurückgekämpft hat
70.000 Euro Schulden, ein wichtiger Trainer-Abgang und fast alle Mitglieder weg: Der Boxclub 8M stand vor der Insolvenz. Doch aufzugeben war trotz vieler Rückschläge keine Option für den Verein. Jetzt ist es eine Erfolgsgeschichte.
01.10.2025, 11:38
Halle (Saale)/MZ. - Die Zeichen standen denkbar schlecht für den Boxverein 8M in Halle. Anfang des Jahres lastete ein enormer Schuldenberg auf dem Club, der ihn fast in den Ruin trieb. Seitdem sind einige Monate vergangen, die viele Veränderungen mit sich brachten - sowohl positive als auch negative.