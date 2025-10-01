70.000 Euro Schulden, ein wichtiger Trainer-Abgang und fast alle Mitglieder weg: Der Boxclub 8M stand vor der Insolvenz. Doch aufzugeben war trotz vieler Rückschläge keine Option für den Verein. Jetzt ist es eine Erfolgsgeschichte.

Kurz vor Insolvenz: Wie sich der Boxverein 8M in Halle zurückgekämpft hat

Rick Theuerkorn ist Trainer bei 8M. Gemeinsam mit dem Vereinsvorstand arbeitet er daran, den Club aus den Schulden zu holen.

Halle (Saale)/MZ. - Die Zeichen standen denkbar schlecht für den Boxverein 8M in Halle. Anfang des Jahres lastete ein enormer Schuldenberg auf dem Club, der ihn fast in den Ruin trieb. Seitdem sind einige Monate vergangen, die viele Veränderungen mit sich brachten - sowohl positive als auch negative.