Vor vielen, vielen Jahren hatte hier Dessaus Feuerwehr ihren Sitz. Nun wird Baufreiheit geschaffen.

Abriss in den letzten Zügen - Ehemaliger Zentrale der Dessauer Feuerwehr weicht für Autohaus

Dessau/MZ. - Der Abriss des ehemaligen Feuerwehrhauses in der Heidestraße, Ecke Wasserwerkstraße in Dessau ist in den letzten Wochen in vollem Gange gewesen. Mittlerweile sind die Arbeiten fast vollständig erledigt. An dessen Stelle baut das Unternehmen ein Autohaus für VW-Nutzfahrzeuge.

Das historische Feuerwehrgerätehaus aus Backstein und mit Schlauchturm im hinteren Teil des Geländes soll hingegen stehenbleiben.