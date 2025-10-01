Zwei Mädchen verletzt Angriff auf dem Schulweg in Zeitz: 14-Jährige von Jugendlichem attackiert
Ein Jugendlicher griff zwei Mädchen auf dem Schulweg in Zeitz an. Die Polizei stellte ihn noch am selben Tag – die Ermittlungen laufen.
Zeitz/MZ/ank. - Zwei 14-jährige Schülerinnen sind am Mittwochmorgen in der Nähe des Zeitzer Brühlcenters auf dem Weg vom Busbahnhof zur Schule von einem Jugendlichen angegriffen worden.
Nach Polizeiangaben zog der Täter zunächst eine der Schülerinnen am Rucksack und packte sie mehrfach in den Nacken. Als ihre Begleiterin dazwischen ging, schlug der Jugendliche zu und trat beide Mädchen. Sie erlitten leichte Verletzungen.
Angriff auf Schulweg – Polizei stellt 17-Jährigen
Die Polizei konnte den 17-jährigen Tatverdächtigen wenig später an einer anderen Ausbildungsstätte stellen und ein erstes klärendes Gespräch mit ihm führen.