Die Notable People Map zeigt, wer die bekanntesten Menschen an einem bestimmten Ort sind. Als sie ihre Namen dort sehen, sind zwei Harzer ziemlich überrascht.

Quedlinburg/MZ. - Landkarten sind langweilig? Kann sein, muss aber nicht - wenn sie zum Beispiel von Topi Tjukanov erstellt wurden, ist Unterhaltung garantiert. Für den Geografen aus Helsinki gibt es scheinbar nichts, das sich nicht in Karten darstellen lässt. Etwa die Antwort auf die Frage, wie weit man in den Hauptstädten Europas in einer Stunde fahren kann oder wo der innovativste Quadratkilometer auf dem Kontinent zu finden ist. Oder aber, wer die bemerkenswerteste Person in einem beliebigen Ort auf der Welt ist.