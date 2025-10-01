Karl-Heinz Wittig hat das geschafft, was nur den Allerwenigsten gelingt: Er hat vor wenigen Tagen zum 222. Mal Blut gespendet. Doch eine Würdigung blieb aus.

222 Mal Blutspender - Bernburger Karl-Heinz Wittig schafft das fast Unmögliche - aber keine Ehrung

Karl-Heinz Wittich aus Bernburg spendete nun zum 222. Mal Blut.

Bernburg/Alsleben/MZ. - Die Uhr zeigt 4.56 Minuten. Solange dauert es, bis das Blutspendegerät piept. 500 Milliliter sind in diesem Moment in den Beutel gelaufen und können nun sicher verpackt ins Labor transportiert werden. „Knapp 5 Minuten – das ist meine übliche Zeit“, sagt Karl-Heinz Wittich.