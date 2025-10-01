Nach der Beschädigung einer Statue im Heine-Park oberhalb des Riveufers in Halle, wurde die Figur wieder repariert. Im Park steht sie nun verhüllt.

Statue nach Vandalismus-Vorfall zurück im Heinrich-Heine-Park Halle: Doch warum ist die Statue verhüllt?

Halle (Saale)/MZ. - Der Kopf abgeschlagen und einer der beiden Flügel abgebrochen - die Plastik „der Flügelmann“ hatte schweren Schaden genommen, als sie Anfang September von einem oder mehreren Tätern wohl mutwillig umgestoßen wurde. Anschließend wurde sie aus dem Heinrich-Heine-Park oberhalb des Riveufers, wo sie viele Jahre stand, entfernt. Knapp einen Monat später ist die Statue in den Park zurückgekehrt.