Im Heinrich-Heine-Park oberhalb des Riveufers haben unbekannte Täter eine Statue zerstört. Auch die Flügel wurden abgerissen. Wie die Stadt reagiert.

Statue geköpft - so geht es mit dem schwer beschädigten „Flügelmann“ im Heine-Park in Halle weiter

Die zerstörte Statue wurde inzwischen aus dem Park entfernt.

Halle (Saale)/MZ - Die Statue liegt umgeworfen auf der Wiese, ihr Kopf abgeschlagen daneben im Gras. Einer der beiden großen Flügel am Rücken ist ebenfalls abgebrochen. Zu sehen ist das in einem auf Instagram geteilten Video, das nach der Zerstörung der im Heinrich-Heine-Park oberhalb des Riveufers befindlichen Figur entstand und die Beschädigung dokumentiert.