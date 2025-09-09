Gastronomie im Saalekreis So wurde Sven Bruch „ein Mädchen für alles“ im Spergauer Gasthof
Sven Bruch stemmt im „Gasthof zur Linde“ in Spergau à la carte Bestellungen und oft parallel Buffets auf drei Sälen. Wie er das meistert, verrät der Allrounder in der MZ-Serie „Küchengeflüster“
09.09.2025, 20:00
Spergau - „Gutbürgerliche Küche mit mediterranen Ausfällen“ gibt es in der Spergauer Linde. Durch einen Zufall übernahm Sven Bruch im Sommer 2019 den Gasthof und agiert seither als Koch, Servicekraft, Controller und Leiter.