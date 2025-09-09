Gastronomie im Saalekreis So wurde Sven Bruch „ein Mädchen für alles“ im Spergauer Gasthof

Sven Bruch stemmt im „Gasthof zur Linde“ in Spergau à la carte Bestellungen und oft parallel Buffets auf drei Sälen. Wie er das meistert, verrät der Allrounder in der MZ-Serie „Küchengeflüster“