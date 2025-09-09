weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Gastronomie im Saalekreis: So wurde Sven Bruch „ein Mädchen für alles“ im Spergauer Gasthof

Gastronomie im Saalekreis So wurde Sven Bruch „ein Mädchen für alles“ im Spergauer Gasthof

Sven Bruch stemmt im „Gasthof zur Linde“ in Spergau à la carte Bestellungen und oft parallel Buffets auf drei Sälen. Wie er das meistert, verrät der Allrounder in der MZ-Serie „Küchengeflüster“

Von Katrin Sieler 09.09.2025, 20:00
Sven Bruch im Biergarten vom „Gasthof zur Linde“ in Spergau.
Sven Bruch im Biergarten vom „Gasthof zur Linde“ in Spergau. Foto: Katrin Sieler

Spergau - „Gutbürgerliche Küche mit mediterranen Ausfällen“ gibt es in der Spergauer Linde. Durch einen Zufall übernahm Sven Bruch im Sommer 2019 den Gasthof und agiert seither als Koch, Servicekraft, Controller und Leiter.