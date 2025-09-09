weather regenschauer
  4. Tapfere Familie nach schlimmer Diagnose: Mit guter Tat aufs Freyburger Winzerfest: Wie man der krebskranken Karlotta (7) helfen kann

Wenn es einer Familie von einem Tag auf den anderen den Boden unter den Füßen wegzieht: Die siebenjährige Karlotta aus Laucha kämpft gegen Leukämie. Am Sonnabend 13. September große Typisierungs-Aktion.

Von Andreas Löffler 09.09.2025, 15:52
Tapfere Siebenjährige: Die kleine Karlotta Plüschke aus Laucha kämpft gegen eine Leukämie. (Foto: privat)

Laucha - Am kommenden Wochenende aufs Freyburger Winzerfest zu gehen, ist für viele Bewohner der Saale-Unstrut-Region schwer angesagt. Könnte es vielleicht sogar noch angesagter sein, mit einem besonders guten Gefühl aufs Winzerfest zu gehen?