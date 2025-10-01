Das Radverkehrskonzept für Eisleben und die Ortsteile steht vor der Fertigstellung. Was die Planer vorschlagen.

Wie das Radfahren in Eisleben attraktiver werden soll

In der Halleschen Straße lässt sich nicht gut Radfahren.

Eisleben/MZ. - Wie können die Bedingungen für Fahrradfahrer in der Lutherstadt Eisleben und ihren Ortsteilen verbessert werden? Mit diesem Thema beschäftigt sich seit dem vergangenen Jahr das Leipziger Planungsbüro StadtLabor, das im Auftrag der Stadt an einem Radverkehrskonzept arbeitet. Nachdem die Planer im Frühjahr in einem öffentlichen Workshop erste Ideen und Erkenntnisse vorgestellt hatten, steht das Konzept mittlerweile kurz vor der Fertigstellung.