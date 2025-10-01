Seit Anfang August 2025 ermittelt die Polizei wegen Diebstahls und mehrfachen Computerbetrugs zum Nachteil einer 67-jährigen Frau.

Zörbig/W.-Gölzau/MZ. - Seit Anfang August 2025 ermittelt die Polizei wegen Diebstahls und mehrfachen Computerbetrugs zum Nachteil einer 67-jährigen Frau. Am Freitag haben die Beamten Fotos eines noch unbekannten Mannes veröffentlicht, nach dem nun gefahndet wird.

Was war passiert? Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich die Geschädigte am Dienstag, dem 5. August, gegen 14.30 Uhr in einem Supermarkt in Zörbig auf, als ihr jemand die Geldbörse aus der Handtasche klaute. Unmittelbar nach der Tat folgten Bargeldabhebungen an zwei Geldautomaten in Zörbig. Und damit nicht genug: Kurz darauf kaufte jemand mit der zuvor entwendeten EC-Karte der Frau an unterschiedlichen Orten ein, unter anderem in Köthen und Weißandt-Gölzau. Der entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Das Bild zeigt den unbekannten männlichen Täter am Geldautomaten in Zörbig. Foto: PI Dessau

Die Polizei fragt nun: Wem ist diese Person bekannt? Wer kann Hinweise zu der Identifizierung geben?

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen in Bitterfeld unter der Telefonnummer 03493/301-0. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail [email protected] zu erreichen.