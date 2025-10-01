Projektentwickler vom Milliardenvorhaben „Energieverbund Weida-Land“ sind in Schraplau mit über 100 Bürgern in Dialog getreten. Warum einige von der Veranstaltung enttäuscht waren.

Sören Lorenz, Co-Geschäftsführer der Greenmake GmbH, die Dachgesellschaft für den Energieverbund, im Gespräch mit Bürgern.

Schraplau/MZ. - Die Bürgerinformationsveranstaltung in Schraplau zum Milliardenprojekt „Energieverbund Weida-Land“ hat deutlich gezeigt, dass das Interesse für das aus Solaranlagen, Großbatteriespeicher und Rechenzentrum bestehende Vorhaben groß ist. Rund 150 Bürgerinnen und Bürger folgten der Einladung des Projektkonsortiums in den Saal am Kalkwerk.